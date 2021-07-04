BODRUM Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı'nda, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis Ercan Yangöz'ün adı Oyder Caddesi'ne verildi. Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Belediye Başkan Vekili İlknur Ülküm Seferoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 16 Mayıs'ta silah kaçakçılarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede kurtarılamayan polis Ercan Yangöz'ün adı, Müskebi ve Yahşi mahalle sınırları içindeki Oyder Caddesi'ne verildi.
■ TUBA AYHAN
Adı şehit olduğu caddede yaşayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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