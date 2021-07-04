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Haberler Muğla Fethiye’de tur teknesi battı

’de tur teknesi battı

Fethiye’de tur teknesi battı

4.7.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 37 yolcusu bulunan tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 1'i çocuk 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkiinde, kıyıya 15 metre kala su almaya başladı. Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, biri çocuk üç kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

■ MURAT YALÇIN

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