Fethiye’de tur teknesi battı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 37 yolcusu bulunan tur teknesi, kıyıya 15 metre kala batarken, boğulma tehlikesi geçiren 1'i çocuk 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Günübirlik tur düzenlenen tekne, Ölüdeniz mevkiinde, kıyıya 15 metre kala su almaya başladı. Kısa sürede sulara gömülen teknedeki 37 yolcu ve 3 mürettebattan çoğu, yüzerek kıyıya ulaşırken, biri çocuk üç kişi çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

■ MURAT YALÇIN