  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da bir araç önce yandı sonra şarampole devrildi

'da bir araç önce yandı sonra şarampole devrildi

’nın ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle frenleri tutmayan araç şarampole devrildi. Otomobil içerisindeki biri çocuk 3 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Muğla'da bir araç önce yandı sonra şarampole devrildi
DHA

04.07.2021, 18:17

Olay, Milas-Ören Karayolu Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 34 EBE 871 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçtan aniden yükselen duman ve alevler üzerine paniğe kapılan sürücü otomobili durdurmak istedi.



Frenlerin tutmadığını fark eden M.Ö., otomobili durdurmak için direksiyonu kırdı. Yoldan çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen kazazedelerin yardımına koştu. Otomobil içerisinde bulunan biri çocuk 3 kişi vatandaşlar tarafından çıkartıldı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması tek teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da bir araç önce yandı sonra şarampole devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.