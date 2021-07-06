Tasarımlarıyla doğal taşları sanat eserine dönüştürüyor

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde Jeoloji Mühendisi İremnur Gökdal, el işçiliğine dayalı tasarımlarıyla değerli taşları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. Dalyan Mahallesinde yaşayan 27 yaşındaki Gökdal, maden yatakları üzerine yaptığı yüksek lisansı sırasında taşlara ilgi duydu. Mühendislik yapmak yerine taşlar üzerine çalışmaya karar veren Gökdal, değerli, yarı değerli ve doğal taşlarla çeşitli tasarımlar yaptı. Gökdal, atölyesinde önce taşları temizliyor. Kolye, küpe yüzük ve bileklik gibi takıları işlediğini belirten Gökdal, "Doğal taşları gümüşlere montürlüyorum. Ayrıca taşlarla yogacıların meditasyon sırasında kullandığı malaları yani yoga tesbihlerini yapıyorum. Tasarımların ilgi görünce özel sipariş almaya başladım. Ardından da galeri açmaya karar verdim" dedi.