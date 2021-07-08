Direkte korkunç ölüm

Fethiye'de çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan elektrik ustası Mehmet Ali Kökçü, etraftakilerin gözleri önünde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, Fethiye'nin Çamköy Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir evin tesisatını döşeyen elektrik ustası Kökçü, "AYDEM'e gerek yok ben hallederim" diyerek enerji bağlamak için yüksek gerilim hattının geçtiği direğe çıktı.

YÜKSEK AKIMA KAPILDI

Elektriği bağlamak için çalıştığı sırada akıma kapılan Kökçü, dakikalarca çırpındıktan sonra direkte asılı kaldı. Yeni evlendiği öğrenilen Kökçü'nün akıma kapıldığını görenler 112'den yardım istedi. Caddeye kısa sürede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin haber vermesiyle AYDEM tarafından gelen ekipler, hattaki elektrik akımını kesti. İtfaiyenin merdiveniyle direğe çıkan ekipler, Kökçü'nün cansız bedenini indirdiler.

Polisin yaptığı incelemenin ardından elektrik ustasının cesedi önce Fethiye Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan yetkililer tarafından yapılan açıklamada, nakil hattından enerji bağlamayı ve kesmeyi sadece AYDEM görevlilerinin yaptığı, elektrikçilerin bağlama yapmasına izin verilmediği kaydedildi.

MURAT YALÇIN