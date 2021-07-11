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Haberler Muğla Muğlalılar suya hasret

Muğlalılar suya hasret

’den yapılan açıklamada, sistemsel sorunlar olduğu, patlayan boruların en kısa zamanda çözüleceği belirtildi.

Muğlalılar suya hasret

11.7.2021

MUĞLA'NIN CHP'li belediyelerinden Fethiye, Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerinde sular akmıyor, yol yapımları bitmek bilmiyor. Yaşanan su kesintileri ve bozuk yollar vatandaşları zorluklarla karşı karşıya bırakırken, akmayan suya gelen yüksek faturalar ise halkı canından bezdirdi.

ESKİ BAŞKAN DA İSYAN ETT

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde 20 yıl Belediye Başkanlığı yapan Behçet Saatcı da, CHP'li Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyelerini eleştirerek, "Fethiye'yi 25 sene geriye götürdünüz. 2012 yılında Ören'den 400 lt/sn su tahsisi yaptık. 2014'te 140 kuruşa sattığımız suyu, 10 TL'ye satıyorsunuz. Yeni hat yok. Particilik yapıp, sosyal medya takibine harcadığınız mesaiyi, Muğla'nın planlamasına ayırsaydınız, bunları yaşamazdınız. Seçimle gelenlerin mazeret lüksü yoktur" dedi. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MUSKİ) tepki gösteren Fethiyeli bir vatandaş, "MUSKİ yetkilileri dalga geçiyor insanlarla. Suyun içinde yüzen memlekette olmayacak işi oldurdunuz ya bravo" ifadelerini kullandı.

TURİSTLER BİLE GÜLÜYOR

MİLAS'TA yaşayan bir vatandaş ise, "Kazıklı Mahallesi köy içinde üç haftadır patlaklar var suyumuz boşuna akmaktadır. Bildirdiğimiz halde bize verilen cevap, 'Milas'ın bir sürü köyü var suyu yok. Sizin birkaç patlağınızla ilgilenmiyoruz' dediler. Yabancılar 'Sizin belediyeniz yok mu?' Bildirmediniz mi?' deyip gülüyorlar. Bizce de çok komik Sayın MUSKİ, sizce de öyle mi?" sözleriyle dert yandı.

FERDİ YAVUZ

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