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Haberler Muğla Fethiye'de feci kaza! Minibüs durağına çarptı

'de feci kaza! Minibüs durağına çarptı

Son dakika... 'nın ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fethiye'de feci kaza! Minibüs durağına çarptı
AA

13.07.2021, 08:45 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021, 08:55

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ayşegül T. idaresindeki 48 ADD 220 plakalı otomobil, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yasin A. yönetimindeki 48 H 4471 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından sürüklenen otomobil, yol kenarındaki minibüs durağına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Ayşegül T. ile Melike Ç. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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