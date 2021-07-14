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Haberler Muğla Carettalar denizle bulustu

Carettalar denizle bulustu

Carettalar denizle bulustu

14.7.2021

MUĞLA Dalyan İztuzu kumsalındaki yuvalarında 2 aylık kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar yumurtalarından çıkarak denize ulaşmaya başladı. Denize ulaşmayı başaramayan yavrular ise, DEKAMER gönüllülerince sulara bırakıldı. Yıl sonunda yaklaşık 35 bin yavrunun denize ulaşacağı tahmin ediliyor.

ÖMER KUNDAKÇI

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