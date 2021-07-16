Deredeki teknenin üzerine cipiyle uçtu

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'ne uçan cip, üzerine düştüğü tekneyle birlikte suya gömüldü. Marmaris'te bir barda içki içip eğlenen Ahmet Bilal, kiralık ciple önceki gece saat 01.00 sıralarında evine dönmek üzere yola çıktı. Tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Bilal, cipin gazına fazla dokununca direksiyon kontrolünü kaybetti. Cip Azmak Deresi'nde demirli 4 metrelik teknenin üzerine uçtu. Su alan tekne, üzerindeki ciple birlikte 5 metre derinliğe gömüldü. Kaza sırasında 2 tekne de hasar gördü. Kazayı yara almadan atlatan Bilal, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan alkol testinde 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü Bilal, "Nasıl oldu, ben de anlamadım" dedi. Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulan Bilal'e, bin 139 TL ceza kesildi. Bilal, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Çekici yardımıyla sudan çıkarılan cip, emniyetin otoparkına çekildi.

■ FERDİ YAVUZ