Fethiye açıklarında sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarındaki yatın arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen motor yattaki 2 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.
Son dakika.. Fethiye açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması sonucu sürüklenen yattaki 2 kişi kurtarıldı.
19.07.2021, 10:23
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Körfezi açıklarındaki yatın arızalandığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Rüzgarın etkisiyle sürüklendiği görülen motor yattaki 2 kişi kurtarılarak Ece Saray Marina'ya ulaştırıldı.
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