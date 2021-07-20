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Karadan, denizden ve havadan Bodrum'a turist yağdı

Kurban bayramının ilk günü Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmazken, otel doluluk oranları yüzde 90'ı aştı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı ilçede nüfusun 1 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

Karadan, denizden ve havadan Bodrum'a turist yağdı
İHA

20.07.2021, 16:30

9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistler Bodrum'a akın etmişti. Arife günü akşama kadar trafik kuyruğu kilometrelerce uzamış, vatandaşlar yaklaşık 5 dakikalık yolu bir buçuk saatte tamamlayabilmişti.



ADIM ATACAK YER KALMADI
Bayramın birinci günü sahillerde insan yoğunluğu oluştu. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmak isteyen tatilciler sahilleri doldurdu. Denizde ise tatilcilerin yoğunluğunun gözle görülecek kadar fazla olduğu dikkatlerden kaçmadı.



Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere emniyet güçleri denetimlerini sıkılaştırdı. Kolluk kuvvetleri vatandaşların güvenli bir tatil yapmaları için güvenliği en üst seviyeye çıkarttı.



Uçaklar da ek seferlerini üç katına çıkartırken, otobüs şirketleri ise bazı şehirlerden saat başı olarak sefer düzenlemeye başladı.

Öte yandan, sadece karadan ve havadan değil denizden de gelen insan sayısının hayli fazla olduğu gözlemlendi. Yüzlerce tekne bodrumun her koyuna demir attı. Bir çok tatilcinin de mavi yolculuğa çıktığı öğrenildi.

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