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Haberler Muğla Köyceğiz’deki orman yangını kontrol altında

Köyceğiz’deki orman yangını kontrol altında

Son dakika haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü. Yaklaşık 40 dakika süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Köyceğiz’deki orman yangını kontrol altında
DHA

21.07.2021, 14:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021, 15:43

Köyceğiz ilçesi Sultaniye Kaplıcaları mevkisindeki ormanlık alanda, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere, 5 arazöz ve 20 işçiyle karadan, 2 helikopterle de havadan müdahale edildi. Yaklaşık 40 dakika süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında, bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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