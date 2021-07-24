Muğla’da vakalar yüzde yüz arttı

MUĞLA'DA tatilci yoğunluğu koronavirüs vaka sayılarını yüzde yüz artırdı. Yerleşik nüfusun 1 milyon olduğu Muğla, bayram tatili nedeni ile tatilcilerin akınına uğradı. Kentin nüfusunun 6 milyona çıkması ile koronavirüs vaka sayılarında yüzde 100 artış meydana geldi.

NÜFUS YÜZDE 500 ARTTI

KURBAN Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, ülkenin dört bir yanından Muğla'ya geldi. Yerleşik nüfusu 1 milyon olan kentte nüfus tatilcilerle birlikte 6 milyona dayandı. Nüfusun artması ile koronavirüs vaka sayılarında da artış meydana geldi. Nüfusun yüzde 500 artmasına karşılık koronavirüs vaka sayıları yüzde 100 arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan haftalık vaka sayılarında önceki hafta 16,69 olan Muğla'nın haftalık vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,44'e yükseldi.





ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI SAYISI 103 BİN

TÜRKİYE'DE aşılamada ilk maviye dönen kentte, ilk doz aşılama oranı yüzde 84,5'lere ulaştı. Birinci doz aşı olanların sayısı 675 bin 500, ikinci doz aşı olanların sayısı 428 bin olarak gerçekleşirken, üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 103 bin kişiye ulaştı.

ADEM ÜLKER