Dönüş yolu çile dolu

Kurban Bayramı tatilinin 8. gününde trafikte artan yoğunluk dikkat çekti. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda 8 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 86 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatillerini bitirip evlerine dönen tatilciler, kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşturdu. Sürücüler, 7 kilometrelik Sakar Geçidi'ni 45 dakikada geçebildi. Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinden başlayan araç kuyrukları, Aydın il sınırına kadar devam etti. Muğla'dan dün, 100 bin civarında aracın çıkış yaptığı öğrenildi.

2 KİLOMETRE KUYRUK

Balıkesir'in Edremit Körfezi de trafik yoğunluğundan nasibini aldı. Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinden büyük şehirlere dönüşler başladı. Bölgede bazı kavşak noktalarında 2 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

ÇANAKKALE'DE FERİBOT YOĞUNLUĞU

Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Çanakkale'de de feribot kuyrukları oluştu. Araç kuyruğu İskele Meydanı'ndan başlayarak Piri Reis Caddesi'ne kadar ilerledi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akması için yoğun çaba sarf etti.

KÜTAHYA'DA KAZA: 2 ÖLÜ

KÜTAHYA'NIN Gediz ilçesinde Mehmet A. yönetimindeki 45 FJ 718 plakalı hafif ticari araç, Murat Dağı yolu Dörtdeğirmen köyü yakınlarında İsmail G'nin kullandığı 52 FK 998 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 14 yaşındaki Rabia Bulut hayatını kaybetti. Kazada ölen Emine Akagündüz'ün (79) cenazesi bugün Gediz'in Akçalan köyünde toprağa verilecek.

KUZEY MARMARA'DA KAZA: 1'İ ÇOCUK 5 YARALI

KOCAELİ Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobille cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Bayram dönüşü için Sinop'tan İstanbul'a giden V.K. yönetimindeki otomobil, otoyol üzerinde bulunan köprünün altında bekleyen cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan V.K., G.K. ve M.K. (4), cipte bulunan sürücü H.Ş. ile yanında bulunan H.Ş. yaralandı. Yaralılardan otomobilde bulunan G.K.'nın durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

YİNE HATALI SOLLAMA!

ANTALYA-DENİZLİ karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı. Kaza, Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram dönüşünde oluşan yoğunlukta hatalı sollama neticesinde 2 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazada her iki otomobil de hurdaya döndü.

■ ADEM ÜLKER/SUAT SALGIN/SEBAHATTİN ALP