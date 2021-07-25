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Haberler Muğla Eğlence merkezi bir anda karıştı

Eğlence merkezi bir anda karıştı

Eğlence merkezi bir anda karıştı

25.7.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezinde çalışanlarla tatilciler arasında kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki bir eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı. Olay yerine gelen ekipler, iki tarafı yatıştırarak ayırdı.

■ MURAT YALÇIN

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