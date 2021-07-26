Beceriksizliğin dibi göründü

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yüzbinlerce kişi İzmir'in gözde tatil beldelerine adeta akın etti. İş heykel yapmaya gelince milyonlarca lira harcayan CHP'li belediyelerin altyapı yönetimindeki beceriksizliği ise bu bayram tatilinde bir kez daha ortaya çıktı. Günlük oda fiyatlarının ateş pahası olduğu, boş oda dahi bulunmayan İzmir'in Çeşme ilçesinde, bayram tatili öncesi sürekli elektrik ve su kesintileri nedeniyle çileden çıkan tatilciler, bir de altyapı eksikliği yüzünden kanalizasyonların da patladığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Kuşadası'nda sokaklara taşan kanalizasyon atıkları belediye ekipleri tarafından tatilcilerin gözü önünde denize boşaltıldı.



MUĞLA Bodrum, bu beceriksizlikten nasibini alan ilk ilçe oldu. Henüz bayramın ikinci gününde çektikleri fosseptiği boşaltacak yer bulamayan vidanjörler hizmet vermeyi durdurdu. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Yetki bizde değil" diyerek oralı bile olmadı

ATIK SULAR SOKAKLARA TAŞTI

Çeşme'de 12500 ve 12080 sokaklarda kanalizasyon taştı. Lağım suları sokaklara akarken, etrafa yayılan kötü koku insanları canından bezdirdi. Vidanjörler ve belediye ekipleri gelip ortalığı temizlemeye çalışsa da birçok insan pis koku yüzünden rezervasyonlarını iptal etti. CHP'li Çeşme Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, "Her yıl bayramda ya da yaz tatillerinde bu ilçenin turist akınına uğrayacağı belli değil mi? Bu belediye başkanları başka bir ilçede mi yaşıyor? Pandemi döneminde herkes evine kapandığında neden altyapı sorununu halletmediler? Bu sorunun yaşanacağını anlamak için falcı olmaya gerek yok. Eğer altyapı sorunu çözülmezse önümüzdeki yıl da milyonlarca insan buraya gelecek ve aynı sorunlar yine yaşanacak. Görünen köy kılavuz istemez. Laf değil, hizmet üretsinler" diye konuştu. Gözde tatil merkezinde yaşananlara tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, "Ülkemizin ve şehrimizin turizm cenneti Çeşme'nin içler acısı hali! CHP'li belediyeler kılıf bulmaya harcadıkları enerji, zaman ve kaynağı tedbir almaya ayırsa da bu utançtan kurtulsak" dedi.



Çeşme'de lağım suları sokaklara akarken, etrafa yayılan kötü koku vatandaşları canından bezdirdi.

KUŞADASI LAĞIMA BATTI

Gözde turizm merkezlerinden birisi olan Kuşadası'nda da bayram tatilinde ilçe nüfusu 1 milyonun üzerine çıkınca ilçenin altyapısı çöktü. Daha önce de Kuşadası'nın çeşitli noktalarında ortaya çıkan rögar patlaklarından sonuncusu Nazilli Sitesi ile Zitur Sitesi arasında meydana geldi. Yükü kaldıramayan kanalizasyon hattı, Karova mahallesindeki iki site arasında bomba gibi patladı. Lağım atıkları yolları, işyerlerini ve evleri basınca CHP'li belediye çareyi pis suyu denize akıtmakta buldu. İlçenin ünlü plajları kanalizasyon atıkları yüzünden bir anda kapkara bir renge büründü. Ortaya çıkan manzara ile şok geçiren vatandaşlar belediyeye tepki göstererek, yaşadıkları skandalı sosyal medyadan tüm dünyaya gösterdi.

ASKİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan skandalın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'den ilginç bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kuşadası sahil siteleri bölgesinde bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına Genel Müdürlüğümüzün tüm ekipleriyle hızlıca müdahale edilerek oluşan arıza giderilmiştir" denildi.

BODRUM'DA FOSSEPTİKLERE VİDANJÖR YETİŞMEDİ

MUĞLA'nın gözde ilçesi Bodrum da, bu beceriksizlikten nasibini alan tatil merkezlerinden biri oldu. Henüz bayramın ikinci gününde çektikleri fosseptiği boşaltacak yer bulamayan vidanjörler hizmet vermeyi durdurdu. Kontak kapatan şoförlere yeni yer göstermek yerine bahanelere sığınan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras çareyi, "Yetki bizde değil" diyerek topu Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne atmakta buldu.

METİN BURMALI/İBRAHİM UZUN