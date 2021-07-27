DÜNYANIN en ünlü kanyonları arasında gösterilen Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Giriş ücretinin öğrenci 5, yetişkin 10 TL olduğu kanyonu tatilde 75 bin kişi ziyaret etti.
■ ERDOĞAN CANKUŞ
Saklıkent Kanyonu’nu 75 bin tatilci ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.