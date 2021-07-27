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Haberler Muğla Saklıkent Kanyonu’nu 75 bin tatilci ziyaret etti

Saklıkent Kanyonu’nu 75 bin tatilci ziyaret etti

Saklıkent Kanyonu’nu 75 bin tatilci ziyaret etti

27.7.2021

DÜNYANIN en ünlü kanyonları arasında gösterilen Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Giriş ücretinin öğrenci 5, yetişkin 10 TL olduğu kanyonu tatilde 75 bin kişi ziyaret etti.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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