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Haberler Muğla Marmaris - Datça yolu kapandı! Yangın sebebiyle geçişe izin verilmiyor

Marmaris - Datça yolu kapandı! Yangın sebebiyle geçişe izin verilmiyor

Muğla'nın Marmaris ilçesini Datça'ya bağlayan karayolu yangın dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar yoldan geri döndürülüyor.

Marmaris - Datça yolu kapandı! Yangın sebebiyle geçişe izin verilmiyor

31.07.2021, 12:38

Son dakika edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor.

Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor. Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı.

Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.

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