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Haberler Muğla Menteşe'de iki ayrı yerde yangın

Menteşe'de iki ayrı yerde yangın

Muğla'nın Menteşe İlçesi Yeniköy ve Kötekli Mahallelerinde art arda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen iki kişi hastanede tedavi altına alınırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Menteşe'de iki ayrı yerde yangın

31.07.2021, 13:26 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021, 13:27

İlk yangın Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Muğla'nın bir çok ilçesinde günlerdir süren yangınların ardından tedirgin olan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından yangın söndürüldü.

Ardından yaklaşık 1 kilometre uzakta, bu kez Kötekli Mahallesinde otluk alanda yangın başladı. Yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Dumandan etkilenen iki kişi hastanede tedavi altına alınırken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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