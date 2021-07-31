Muğla Menteşe'de 17 yaşındaki Oğuzhan Kemçin'in hayatını kaybettiği trafik kazasının altından cinayet gibi detaylar çıktı. Oğuzhan'ın ölüme terk edildiği olayın detaylarını talihsiz gencin acılı ailesi anlattı. Her şey, Oğuzhan'a 7 Temmuz gecesi saat 00.40'ta Mestan Göksal'ın kullandığı otomobilin çarpmasıyla başladı. Göksal, ağır yaralı gence yardım etmek yerine, 500 metre ilerideki dayısı Yeniköy Muhtarı Bayram Güner'in evine gitti. Güner ve Göksal, 50 dakika sonra yürüyerek olay yerine gitti.

HASTANEYE GÖTÜRMEDİLER

Talihsiz gencin yaşadığını gören ikili tekrar eve döndü ve Göksal babası Hasan Göksal'ı aradı. Göksal, babası, annesi ve dayısıyla bisikletlere binerek tekrar olay yerine gitti. Dört kişi can çekişen Oğuzhan'ı sürükleyerek 04.00'te fırıncı Muhammet Ali İnce'den arabasını istedi. İnce arabayı veremeyeceğini söyledi. Katil ve yakınları olay yerine üçüncü kez gittiğinde bölgede devriye gezen polis, kendilerini görüp durunca Oğuzhan'ın cesediyle karşılaştı.

'GÖZLERİNİ KAPADIM'

Acılı baba Özay Kemçin, "Oğlumun can çekişerek ölümünü izlemişler. Olay yerine gidip acı gerçeği öğrenince dünya başıma yıkıldı. Oğlum kan içindeydi ve gözleri açıktı. Gözlerini ellerimle kapadım" dedi. Anne Ayşe Kemçin de, "İnsan nasıl bu kadar vicdansız olabilir? Yüreğim yanıyor" ifadelerini kullandı.

'HEMEN ARASALARDI OĞLUM YAŞAYACAKTI'

CANİ ailenin oğlunu bile bile ve isteyerek öldürdüğünü vurgulayan Özay Kemçin, "Muhtar Bayram Güner beni aramıyor. Oysa ben kendisini aradım, oğlumun kayıp olduğunu söyledim, bilgisinin olmadığını söyledi. Meğer benimle konuşurken oğlumun ölmesini izliyorlarmış. Katilin babası Hasan, annesi Fatma Göksal, anneannesi Fatma Güner ile muhtar defalarca olay yerine gitmiş. Olay yeri 112 istasyonun 1, hastanenin de 2 kilometre uzağında. Eğer hemen arasalardı, oğlum büyük ihtimalle yaşıyor olacaktı. Katili ve ailesi el birliğiyle cinayet işlediler. Bunlar insanlıktan nasibini almamış caniler" diye konuştu.

KAZANIN ARDINDAN SOKAK LAMBALARI SÖNDÜRÜLMÜŞ

OLAYIN ilk duruşmasında Oğuzhan'a çarpan aracın sürücüsü Mestan Göksal, alkollü olduğunu ve yol karanlık olduğu için bir şey görmediğini iddia etti. Göksal, kazanın hemen ardından 50 dakika boyunca nerede olduğu sorusuna ise cevap veremedi. Bilirkişinin yaptığı incelemede otomobilin bisiklete yol dışındaki toprak alanda çarptığı tespit edildi. Öte yandan, kazanın ardından karayolu kenarındaki aydınlatma lambalarının da söndüğü öğrenildi.

ADEM ÜLKER