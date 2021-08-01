Bodrum'daki yangında kahreden detay! Gözyaşları ile izledi

Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, dün saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İki noktadan başlayan alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Polis lojmanlarına 100 metre mesafedeki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, İçmeler mevkiine doğru ilerledi. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı. Bodrum'daki beton firmalarına ait 30 beton mikseri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar, başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görüldü.

ALEVLER TAHLİYE EDİLEN AŞAĞI MAZIYI SARDI

Bodrum'daki bu yangından 3 saat sonra Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılıp Bodrum'a ulaştı. Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleri boşaltıldı. Ekipler müdahale ederek alevlerin bu iki mahalleye gelmesinin önünü kesti. Havanın kararmasıyla helikopter çalışmazken alevler Çökertme ve Ören mahalleri yönüne ilerlemeye başladı. Ekipler, bu iki mahallede yoğunlaşırken, ters esen rüzgar nedeniyle yönü değişen alevler Mazı Mahallesi'ne yöneldi. Mahallenin Aşağı Mazı kesimine giden tüm yollar alevler nedeniyle kapandı. Alevler, buradaki evlerin etrafını sarıp bahçelerine kadar girdi.

Ekipler, alevlerin diğer evlere de sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, bölgede mahsur kalan 50 kadar köylü, mahalle meydanında toplanıp, endişe içinde söndürme çalışmalarını izledi.

'GELİNLİĞİM YANACAK' DEYİP, GÖZYAŞI DÖKTÜ

Alevler evini tehdit eden köylülerden 3 yıllık evli olduğu öğrenilen Merve Kuşlar, "Gelinliğim içerde. Gelinliğim yanacak" diyerek, gözyaşı döktü. Kuşlar'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.

Bodrum Mazıköy'de alevler evlere yaklaştı!