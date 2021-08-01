Öldürülen reklamcının katili Didim’de yakalandı

MUĞLA Ortaca'da 10 yıl önce öldürülen bir çocuk babası Yusuf Yılmaz'ın katillerinden ve 33 yıl hapis cezası bulunan Abdurrahman Apçin (39) Didim'de yakalandı. Ortaca'da bir reklam şirketinde çalışan Yusuf Yılmaz, 12 Şubat 2011'de iş çıkışında evine dönmedi. Bunun üzerine yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Yılmaz'ın kaybolmadan önce en son S.A. ve ağabeyi Abdurrahman Apçin ile görüldüğü tespit edildi. Yargıtay'ın 10 yıllık sürenin ardından davayı karara bağlamasıyla olayın faillerinden Apçin'in tutuklanmasına karar verildi. Apçin, Didim'de polis tarafından yakalandı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN