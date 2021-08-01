Son dakika: Datça'da bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.37'de ve 4,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52,96 kilometre olarak ölçüldü.