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Haberler Muğla Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.

Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

03.08.2021, 08:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medyadan duyurdu.

Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 24,21 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,3 büyüklüğündeki deprem saat 02.07 sıralarında oldu.

Ege Denizi'nde depremler art arda yaşanıyor. AFAD'ın verilerine göre saat 02.56 sıralarında bir deprem daha meydana geldi.

Datça açıklarında 4,1 büyüklüğündeki deprem yerin 3,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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