Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.40'da ve 7,60 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,26 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.26 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 03.08.2021, 20:40:00 TSİ
Enlem : 36.3398 N
Boylam : 27.1150 E
Derinlik : 7.60 km
Detay : https://t.co/ccQ72B8zH6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son dakika: Datça'da bir deprem daha! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.