Milas'ın Beyciler mahallesinde başlayıp Bodrum'a ulaşan evler Mazı Mahallesi'nde evlere ve araçlara zarar vermişti.
Bölge tahliye edilirken, ekipler alevlere müdahale ederek kontrol altına almıştı.
Mazı Mahallesi yolunda alevler tekrar parlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini engellemeye çalışıyor.
Alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülendi
Mazı Mahallesi yolundaki dağlık alan yeniden alev aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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