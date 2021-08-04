Seydikemer'de yangınları söndürmek için halk seferber oldu!

Muğla'da bir haftadır devam eden yangınlarda itfaiye ve orman yangını söndürme ekipleri il genelinde aynı anda 7-8 yerde birden çıkan yangınlara karşı mücadele verirken, duyarlı vatandaşlar da ekiplere destek vermek için seferber oluyor.

Gece Seydikemer Çatakdere bölgesinde yeniden başlayan yangın sert rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyüp geniş bir alana yayıldı. Karadan müdahalenin oldukça güç olduğu yangında alevler havadan müdahale ile söndürülmeye çalışıldı.

Yangın nedeniyle köy boşaltılırken 3 gündür devam eden bölgedeki yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.