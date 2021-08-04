Son dakika: Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinin şekilleneceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bugün gerçekleşecek.

Şura üyeleri önce Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik toplantı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''Türkiye Cumhuriyet'ini işaret ettiğin şekilde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Koronavirüs salgınına rağmen Türkiye, ekonomiden savunmaya kadar pek çok alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve yurt dışında icra ettiği başarılı operasyonlarla milletimize güven aşılamaya devam ediyoruz.''

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık yapacak. Toplantının saat 12:00 sıralarında başlaması bekleniyor.