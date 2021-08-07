Bazen bir fotoğraf yeter!

Muğla'nın Milas ilçesinde 6 gündür devam eden ve orman yangınlarına Düzce'den gönüllü olarak gelerek görev alan ve yangın alanında bebek müjdesi alan sağlıkçı Faruk ve Fatma Bulut çifti, yangında mahsur kalan vatandaşların hayatını kurtarıyor. Yangının ilk gününde Düzce'den gönüllü olarak Milas'a gelen acil tıp teknisyeni Faruk ve Fatma Bulut çifti, ekip arkadaşlarıyla birlikte arazi ambulansı ile yangınla mücadelede mahsur kalan vatandaşları kurtararak, yaralıların tedavisini sağlıyorlar. Bulut çiftinin, 85 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı alevlerin arasındaki bölgeden sırtlayarak çıkarmaları herkesi etkiledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da "o anın" fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı çiftin fedakarlığı takdir topladı. Sağlık teknisyeni Faruk Bulut "Alevlerin sardığı yerden teyzemizi uzaklaştırmamız gerekiyordu, ambulansla oraya kadar yanaşamazdık. Bunu kim olsa yapardı. Yürüme güçlüğü çekiyordu, sırtıma aldım ve kurtardık. Bu güzel olayın yaşandığı gün aldığımız bebek müjdesi bizi daha da güçlü kıldı, moral verdi. Umarım yangınlar bir an önce biter" dedi.

'GİTMEYİ DÜŞÜNMEDİK'

Yangın alanında eşi Fatma Bulut'un hamile olduğunu öğrendiğini söyleyen Bulut, duygu dolu anları şu sözlerle anlattı: "Burada eşimin hamile olduğunu öğrendim. Bu müjdeli haberin ardından da eşimin hamile olması gerekçesiyle gitmeyi bir an olsun düşünmedik. İnsanlarımıza yardım etmeye, yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz. Bu müjde bizi daha da güçlü kıldı, moral verdi. Görevimizin başındayız" dedi.



'BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU'

Acil tıp teknisyeni Fatma Bulut da eşi ve ekip arkadaşlarıyla birlikte yangın bölgesinde çalışmaktan, yaraları sarmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Yangın felaketi içinde görev alırken hamile olduğunu öğrenen Bulut, eşi ile aynı duyguları paylaştıklarını belirterek, "Benim için de sürpriz oldu. Buraya gelişimizin 3. gününde hamile olduğumu öğrendim. Çok heyecanlandım. Eşimle birlikte bu müjdeyle büyük bir sevinç yaşadık. Gitmeyi asla aklımıza getirmedik. Eşimle, ekibimizle yangınlar sönene kadar buradayız" dedi.



BAKAN KOCA'DAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

OLAYIN ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurtarma anından bir fotoğraf eşliğinde, "Milas'ın Akçakaya köyünün tedbiren tahliyesine karar verilince, köyde yaşayan ve yürümekte güçlük çeken Ayşe nine, ekiplerimiz tarafından evinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı" notuyla sosyal medyada paylaşımda bulundu. Duygulandıran paylaşım binlerce beğeni aldı.

VOLKAN YILDIZ