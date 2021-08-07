Kendileri hastanede akılları yangın yerinde

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme çalışmalarına destek verirken yaralanan gönüllülerin anlattıkları, sahada ne kadar özverili çalışıldığını gözler önüne seriyor. Gönüllülerden Mustafa Özcan, arazöz hortumu taşıdığı sırada kayalıklardan düşerek ayağını, şehit polis memuru eşi 53 yaşındaki Yıldız Kuloğlu da alevlere kovayla su taşırken düşerek kolunu kırdı. Gönüllüler, "Vatanımız yanarken burada yatağa bağlı olmak çok zorumuza gidiyor" dedi.

■ FERDİ YAVUZ