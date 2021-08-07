Haberler Muğla Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O kamerada

Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O kamerada

Son dakika... Muğla Milas’ta yangının başladığı ve yayıldığı dakikalar bir doğa fotoğrafçısı tarafından ‘Timelaps’ yöntemiyle kayda alındı. Alevlerin dakikalar içerisinde büyüdüğü o anlar kameraya anbean yansıdı.

İHA 07.08.2021, 12:20 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021, 12:28