Son dakika... Muğla'da, doğa fotoğrafçısı Selahattin Çelik, Akçakaya Mahallesi'nde yangının başladığı anı ve yayıldığı dakikaları görüntüledi. 'Timelaps' yöntemiyle kaydedilen görüntülerde, yangının 15 dakika içerisinde nasıl yayıldığı görüntülere yansıdı.
Öte yandan görüntülerde, alevlerin büyümesi üzerine mahallenin tahliye edildiği ve ekiplerin yangına müdahale anları da yer aldı.
Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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