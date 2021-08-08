Haberler Muğla Datça'da orman yangını başladı

Eski Datça mevkii Kargılık Deresi bölgesinde yerleşim yerlerine yakın alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

08.08.2021, 17:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021, 17:45