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Haberler Muğla Datça'da orman yangını başladı

Datça'da orman yangını başladı

Eski Datça mevkii Kargılık Deresi bölgesinde yerleşim yerlerine yakın alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Datça'da orman yangını başladı

08.08.2021, 17:35 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021, 17:45

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, ilçenin Eski Datça mevkisinde orman yangını çıktı.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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