Datça'da orman yangını başladı

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Köyceğiz, Milas, Menteşe, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, ilçenin Eski Datça mevkisinde orman yangını çıktı.
Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
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