Marmaris’te kabus sona eriyor

Muğla'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Marmaris, Seydikemer ve Bodrum'daki yangınlar yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Türkiye'de mavi ile yeşilin buluştuğu cennet tatil beldeleri arasında yer alan beldeler, alevlerin pençesinden kurtarıldı. Bu bölgelerde soğutma çalışmaları devam ederken, yeni yangınların çıkmaması için her türlü önlem de en üst seviyede alındı. Bu bölgeler ile Antalya'daki yangınların da kontrol altına alınması sonrası yangına müdahale eden hava unsurlarının yanında yer ekipleri de Muğla'ya kaydırıldı.





4 YANGIN DEVAM EDİYOR

Kentte 4 yangına havadan ve karadan müdahale ise devam ediyor. Yangın bölgesinde 6 uçak, 28 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor. Milas Fesleğen-Yeniköy Termik Santrali hattında yangın sürerken, alevlerin etkisini kaybettiği açıklandı. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Kavaklıdere ilçesinde başlayan ve Menteşe ile Yatağan tarafına ilerleyen yangın, önceki gün Kavaklıdere'ye yaklaşmıştı. Hacıveliler Mahallesi tarafında başlayan yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangını ise Göynük bölgesinde devam ederken, sarp arazi nedeniyle bölgeye havadan müdahale ediliyor.



ANTALYA'DAN EKİPLER GELDİ

Öte yandan dün itibariyle Antalya bölgesindeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından Orman Genel Müdürlüğü tüm hava gücünü Muğla bölgesindeki yangınlara kaydırdı. Muğla bölgesinde devam eden Orman yangınlarına bugün havadan 6 uçak ve 28 helikopter müdahale edecek. Bu 6 uçaktan ikisi 40 ton su atabilen tanker uçak, 4'ü ise amfibik uçak yani denizden ve büyük baraj göllerinden su alma özelliği olan uçaklar.





ALEVLERDEN KURTULUNCA BİRBİRLERİNE SARILDILAR

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde Sazak bölgesinde devam eden yangında alevlerin yön değiştirmesi ile birçok kişi yanma tehlikesi geçirdi. Alevlerden kurtulanlar, o anın sevinciyle birbirlerine sarıldı. Yangın söndürme çalışmasına katılan bir vatandaş, yangın bölgesini "adeta cehennem" diye nitelendirdi.

■ ÖMER KUNDAKÇI