  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Ukrayna’dan gelen helikopterler gece mesaisinde

Ukrayna’dan gelen helikopterler gece mesaisinde

Muğla’da 12 gündür devam eden alevlerle mücadeleye Ukrayna’dan gelen ve gece de yangın söndürme kabiliyetine sahip helikopterler yeni bir boyut kazandırdı. Bölgede Ukrayna’dan gelen 4 helikopter ile yangınlara gece de müdahale ediliyor.

Ukrayna’dan gelen helikopterler gece mesaisinde

08.08.2021, 10:14

Muğla'da 29 Temmuz günü Marmaris'te başlayan ve ardından il genelindeki 10 ayrı ilçede yaşanan orman yangınları ile mücadele Türkiye'nin tüm imkanları ve dost ülkelerden gelen takviyelerle devam ediyor.

Ukrayna'dan 2 gün önce Türkiye'ye gelen ve gece de söndürme çalışması yürütme kabiliyetine sahip helikopterlerden 3'ü Milas Fesleğen'deki orman yangınında gece mesaisi yapıyor. Özel tertibatları ile gece de deniz ya da göletlerden aldığı suyu yangın bölgesine taşıyıp söndürme kabiliyetine sahip helikopterler gece karanlığında da alevlerle mücadelesine devam etti. Milas Fesleğen yaylasında söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ukrayna’dan gelen helikopterler gece mesaisinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.