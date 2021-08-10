  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması

Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yangın bölgesinde bağlı olan köpek ve yavruları, jandarma tarafından korumaya alındı. İzleyenleri duygu dolu anlar yaşatan görüntülerde yavru köpeklerin taş yığınları arasından kurtarılarak, anneleri ile buluşturulması, jandarmanın da köpeği elleriyle beslemesi yer aldı.

Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
DHA

10.08.2021, 13:14 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 13:15

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Muğla Yatağan'da, yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, personelimiz tarafından yavrularıyla birlikte koruma altına alınmıştır" denildi.

Paylaşılan görüntüde ise yavru köpeklerin taş yığınları arasından kurtarılarak, anneleri ile buluşturulması, jandarmanın da köpeği elleriyle beslemesi yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.