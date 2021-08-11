Dalaman’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Dalaman ilçesinin Karaağaç Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucunda, yangın büyümeden söndürüldü.

Marmaris'in önemli turizm bölgelerinden Kızkumu Plajı çevresinde yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi