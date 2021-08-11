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Haberler Muğla Dalaman’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Dalaman’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika... Muğla'nın Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda büyümeden söndürüldü.

Dalaman’da orman yangını büyümeden söndürüldü

11.08.2021, 21:01

Dalaman ilçesinin Karaağaç Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonucunda, yangın büyümeden söndürüldü.

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