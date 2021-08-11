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Haberler Muğla Fethiye terminalinde korkunç olay! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Fethiye terminalinde korkunç olay! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde otogarda kan döküldü. Otobüs terminalindeki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Elindeki bıçakla tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayan şahıs kameraya takıldı.

İHA

11.08.2021, 09:16

Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde, Cavit Alioğlu ile kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Alioğlu'nu bıçakladı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Alioğlu'nun, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Alioğlu'nu bıçakladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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