Alev savasçısı kadınlar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınına sivil toplum kuruluşu ANDA Derneği'ne mensup kadınlar da müdahale ediyor. ANDA üyesi Liva Daşdemir (20), Sultan Göztaş (23) ve Senem Peköz (21), engebeli arazide alevlerle savaşıyor, soğutma ve arama- kurtarma çalışmalarına katkı veriyor. Sultan Göztaş, "Hortumları yanan noktalara taşıyoruz. Çok dik ve engebeli arazide zor oluyor ama söndürmeyi başarıyoruz. Kadınlar her işi yapabilir" dedi. Gönüllülerden Liva Daşdemir, İzmir depreminde de gönüllü olarak görev yaptığını anlattı, 10 gündür Köyceğiz'de yangın bölgesinde olduklarını açıkladı. Manavgat yangınından bu yana sahada olduğunu söyleyen Senem Peköz de "Tek bir canlı bile kurtarabilmenin verdiği mutluluk tarif edilemez" dedi.



■ ADEM ÜLKER

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