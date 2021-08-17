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Haberler Muğla Kos Adası’na kaçmak isteyen 10 FETÖ’cü yakayı ele verdi

Kos Adası’na kaçmak isteyen 10 FETÖ’cü yakayı ele verdi

Kos Adası’na kaçmak isteyen 10 FETÖ’cü yakayı ele verdi

17.8.2021

MUĞLA'NIN Datça ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmaya çalışanlara yönelik yapılan operasyonda şüpheliler tekneye bindikleri sırada yakalandı. Kimlik kontrollerinde 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

FERDİ YAVUZ

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