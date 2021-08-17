MUĞLA'NIN Datça ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmaya çalışanlara yönelik yapılan operasyonda şüpheliler tekneye bindikleri sırada yakalandı. Kimlik kontrollerinde 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda kaçak geçişe aracılık ettikleri ileri sürülen 2 şüpheli de yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
FERDİ YAVUZ
Kos Adası’na kaçmak isteyen 10 FETÖ’cü yakayı ele verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.