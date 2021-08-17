Lüks yatta kabus

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 38 metrelik motor yatta görevli bir çocuk annesi 42 yaşındaki Cristina Gezici, diğer çalışanlardan 40 yaşındaki Yurdakul Bozan tarafından şiddet ve tacize uğradığını belirterek Sahil Güvenlik'ten yardım istedi. Gezici, yata yapılan operasyonla kurtarıldı. Hastaneden darp raporu alan Gezici, şikayetçi olunca işine son verildi.

ÖNCE TACİZ SONRA DAYAK

BODRUM Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gezici'nin sırtında, belinde, kolunda ve kafasında darp izlerine rastlandı, Yurdakul Bozan gözaltına alındı. Yaklaşık 10 yıldır yatlarda çalıştığını belirten Gezici, "Mart'tan Ekim ayının sonuna kadar çalışmak için anlaştım. Benden sonra işe başlayan Yurdakul Bozan bana söz ve elle tacizde bulunmaya başladı. Ardından attığı tehdit ve cinsel içerikli mesajlar da telefonumda duruyor. Olanları kaptan N.E'ye anlattım, ancak değişen bir şey olmadı" dedi.

YURDAKUL Bozan'ın tacizlerini sürdürdüğünü ve kendisine hem mesaj atarak hem sözlü olarak tacizde bulunduğunu söyleyen Gezici, olay gününü şöyle anlattı: "Çalıştığım sırada arkamdan sarılmaya çalıştı. Reddedince tekme tokat dövmeye başladı. Böbrek kısmıma, ayaklarıma, kollarıma ve en ağır şekilde başıma vurdu. Ağlayarak tekne kaptanına gittim.

Kaptan, "Ben uğraşamam" dedi. Sahil Güvenlik'ten yardım istedim. Sahil Güvenliğe sığınmasaydım hayatım tehlikedeydi. Taciz ve darp ile ilgili tüm mesajları şikayetçi olduğum makamlara da verdim."

KAPTAN BİLİYORDU

GEZİCİ, olayın ardından yat kaptanının kendisini arayarak işten kovduğunu söylediğini de belirterek, "Cinsel tacize uğradım, dayak yedim, öldürüyorlardı, kaptan bunları biliyor. Yattaki kameraların incelenmesini isteyeceğim" dedi.

■ ADEM ÜLKER