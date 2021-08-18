Cezadan kaçarken kazada can verdi

Muğla'da meydana gelen feci kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü öldü, arkadaşı ise ağır yaralandı. Polis çevirmesinde ceza yememek için ters yöne girdiği belirlenen 17 yaşındaki ehliyetsiz Mirkan Alpay, arkasında oturan arkadaşı Mehmet Deniz (17) ile karşıdan gelen otomobilin altında kaldı. Kazada sürücü Mirkan yaşamını yitirirken, arkadaşı Mehmet ağır yaralandı.

YAKALANMAKTAN KORKTU

Muğla'da Sakar mahallesinde dün meydana gelen kazada, Mirkan Alpay ile arkadaşı Mehmet Deniz, 48 TH 424 plakalı motosikletle gezintiye çıktı. Gençler, gece saat 02.00'de ana yolda motosikletle ilerlerken yol üzerinde polis çevirmesi olduğunu fark etti. Ehliyeti olmadığı için ceza yiyeceğini anlayan Mirkan Alpay, polise yakalanmamak için farlarını da kapatarak ters yola saptı. İki arkadaş ters yönde hızla ilerledikleri motosikletle, karşıdan gelen Özer Çelik (48) idaresindeki 48 J 6013 plakalı otomobil ile çarpıştı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza mahallinde ilk müdahalesi yapılan Mirkan Alpay ile arkasında oturan arkadaşı Mehmet Deniz, ağır yaralı halde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alpay, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikeyi atlatamayan Mehmet Deniz'in ise tedavisinin sürdüğü belirlendi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrasında otomobili kullanan Özer Çelik ise ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

FERDİ YAVUZ