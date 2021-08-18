İztuzu Plajı’nda Caretta yuva sayısı 700’ü geçti

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda, caretta caretta yuva sayısı 728'e ulaştı. Yuvadan çıkarak denize ulaşamayan yavru caretta carettalar, bir süre Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) gözlem altında tutularak uygun ortamda denize bırakıldı.

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, son 10 yıldaki yuva sayısı artışının 30 yıl önce başlatılan koruma ve izleme çalışmalarının başarılı olmasından kaynaklandığını söyledi. Şu anki yuva sayısının 728'e ulaştığını ifade eden Prof. Dr. Yakup Kaska, "Tahminimce sezon sonunda 30 bin yavru denize ulaşmış olacak" dedi.

■ ÖMER KUNDAKÇI