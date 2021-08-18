Kişi başı 1500 Euro’ya göçmen kaçakçılığı

MUĞLA'DA Marmaris ve Dalaman açıklarında yasadışı yollarla Yunan adalarına gitmek isteyen 46 kaçak yakalandı. Kişi başına bin 500 Euro alarak insan kaçakçılığı yapan bir kişi ise gözaltına alındı. Dalaman ve Marmaris Bozburun açıklarındaki lastik botlarda kalabalık grupların yolculuk yaptığı bilgisini alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, botlardaki 46 göçmeni kurtardı.

■ FERDİ YAVUZ