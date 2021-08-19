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Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanlıların insanlık dışı uygulamaları Ege Denizi'nde her gün yaşanan sıradan bir olay haline geldi. Çoğu kez göçmenlerin üzerlerindeki değerli eşyaları alıp çoluk çocuk demeden aç ve susuz olarak açık denize ölüme gönderiyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik bottaki 44 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.