Bodrum açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki ayrı lastik bottaki 44 kişi, bölgeye sevk edilen ekiplerce bota alınarak kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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