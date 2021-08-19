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Haberler Muğla Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanlıların insanlık dışı uygulamaları Ege Denizi'nde her gün yaşanan sıradan bir olay haline geldi. Çoğu kez göçmenlerin üzerlerindeki değerli eşyaları alıp çoluk çocuk demeden aç ve susuz olarak açık denize ölüme gönderiyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, iki lastik bottaki 44 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Bodrum'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

19.08.2021, 19:05

Bodrum açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki ayrı lastik bottaki 44 kişi, bölgeye sevk edilen ekiplerce bota alınarak kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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