Nesli tükenen karakulak araç altında telef oldu

AYDIN Çine'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'karakulak' adlı yabani kedi, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Ölen Karakulak, incelenmek üzere Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Biyolog Dr. Yasin İlemin, hayvanın yanan ormandan kaçtığının belirlendiğini söyledi.

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