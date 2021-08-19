  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Nesli tükenen karakulak araç altında telef oldu

Nesli tükenen karakulak araç altında telef oldu

Nesli tükenen karakulak araç altında telef oldu

19.8.2021

AYDIN Çine'de, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'karakulak' adlı yabani kedi, bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Ölen Karakulak, incelenmek üzere Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı Biyolog Dr. Yasin İlemin, hayvanın yanan ormandan kaçtığının belirlendiğini söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nesli tükenen karakulak araç altında telef oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.