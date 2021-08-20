Dünyanın en büyük helikopterini kiraladılar

MUĞLA'DAKİ yangınlarda büyük tehlike atlatan Yeniköy - Kemerköy Termik Santrali yönetimi, söndürme çalışmalarına destek olmak için dünyanın en büyük yangın söndürme helikopterini kiraladı.

15 TON SU BOŞALTIYOR

YK Enerji Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç, havadan destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolünde çalışmalara katıldıklarını söyledi.

Helikopterin 9 saat süren bir uçuşun ardından Türkiye'ye ulaştığını söyleyen Dinç, "Operasyona hazır hale getirilen helikopter, gün doğumundan gün batımına kadar çalışabiliyor içinde ambulans ve yangın söndürme araçları taşıyabiliyor ve 15 ton su boşaltma kapasitesiyle, diğer helikopterlerden 12.5 ton fazla su boşaltabiliyor" dedi.

■ ADEM ÜLKER