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Muğla Köyceğiz yangını kontrol altında

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Köyceğiz’de çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Muğla Köyceğiz yangını kontrol altında

21.08.2021, 08:18 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021, 08:22

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda çıkan yangına havadan 12 helikopter ve 2 uçak ile karadan 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Göynük Kanyonu'na kadar yayılan yangın, gece saatlerinde ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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