Ukraynalıların sergisine Bodrum’da yoğun ilgi

UKRAYNA'NIN 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 30'uncu yılı kutlaması kapsamında, Ege Ukraynalılar Derneği tarafından "Türkiye'deki Ukraynalı Ressamlar Sergisi" Bodrum'da açıldı. "Mausolos" ve "Artemisia" salonlarında düzenlenen sergide, 13 ressamın 61 eseri izlenime sunuldu. Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve ressamlar, serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

■ FERDİ YAVUZ