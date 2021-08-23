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Haberler Muğla Alev alev yanıp battı

Alev alev yanıp battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 metre uzunluğundaki bir tekne alev alev yanarak battı. Teknedeki 5 kişi bota binerek kurtuldu. Bottaki 5 kişinin, tekne sahibi tarafından deniz uçağı ile denizden alındığı öğrenildi.

Alev alev yanıp battı
İHA

23.08.2021, 15:44

Olay,, sabah saatlerinde Mazı Mahallesi açıklarında meydana geldi. Mazı açıklarında demirli haldeki 22 metre uzunluğundaki 'Frida' isimli motoryatta yangın çıktı. Yangın esnasında teknede bulunan 2'si mürettebat 3'ü misafir toplam 5 kişi, teknedeki bota binerek kurtuldu.

Alev alev yanan tekneden çıkan siyah dumanlar, Gökova Körfezi'nin birçok yerinden görüldü. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yanan motoryata müdahale etti.

Tekne yanarak batarken, can kaybı yaşanmadı. Bottaki 5 kişinin, tekne sahibi tarafından deniz uçağı ile denizden alındığı öğrenildi.

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