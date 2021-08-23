Haberler Muğla Alev alev yanıp battı

Alev alev yanıp battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 metre uzunluğundaki bir tekne alev alev yanarak battı. Teknedeki 5 kişi bota binerek kurtuldu. Bottaki 5 kişinin, tekne sahibi tarafından deniz uçağı ile denizden alındığı öğrenildi.