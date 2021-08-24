Son dakika: Muğla Seydikemer'de orman yangını

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Çanakkale'de orman yangını