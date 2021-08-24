Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Son dakika: Çanakkale'de orman yangını
Son dakika: Muğla Seydikemer'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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