  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Son dakika: Muğla Seydikemer'de orman yangını

Son dakika: Muğla Seydikemer'de orman yangını

Son dakika haberi....Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Son dakika: Muğla Seydikemer'de orman yangını

24.08.2021, 16:30 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021, 16:33

Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine, hava ve kara araçları ile çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Son dakika: Çanakkale'de orman yangını

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Muğla Seydikemer'de orman yangını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.